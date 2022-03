Stichting AAP ontfermt zich over leeuwen en Afrikaanse wilde hond uit opvangcentrum Oekraïne

In een race tegen de klok vanwege de Russische bombardementen is een aantal grote katachtigen uit een opvangcentrum bij Kiev geëvacueerd naar Polen. Vier leeuwen en een Afrikaanse wilde hond krijgen dankzij stichting AAP uit Almere een nieuw en veilig onderkomen.

De vijf roofdieren zullen worden overgebracht naar het AAP-opvangcentrum in Villena bij Alicante. Wanneer dat gebeurt, hangt af van de toestand van de dieren. ,,Ze zijn drie dagen in de kou onderweg geweest in een vrachtwagen en hebben nu eerst rust nodig’’, zegt woordvoerder Peter de Haan tegen deze site. De grote katachtigen arriveerden donderdag in Zoo Poznán, een partner van de stichting. ,,Ik denk dat we medio volgende week met een team en een dierenarts die kant uit gaan.’’

De leeuwinnen heten Flora, Giz, Kiara en Nala en zijn een tot twee jaar oud. ,,Vanuit een petting zoo, waar bezoekers de dieren konden knuffelen en met hen op de foto konden, kwamen ze naar het opvangcentrum bij Kiev omdat ze te groot en te gevaarlijk werden. In dat centrum bevond zich ook de Afrikaanse wilde hond die blind is’’, licht De Haan toe.

Stichting AAP focust op dieren in nood in de Europese Unie, maar wilde ‘deze moedige Oekraïners niet in de kou laten staan. Ze nemen een enorm risico om een veilige haven voor hun dieren te vinden en die biedt AAP graag aan. We hopen de dieren binnenkort op te halen’, luidde het donderdagmiddag op Twitter.

De reddingsoperatie van de dieren stond volgens De Haan al in de planning, maar moest worden versneld vanwege de Russische inval en bombardementen. ,,Vorige week kregen we een telefoontje dat de situatie te gevaarlijk werd en dat de dieren zo snel mogelijk in veiligheid gebracht moesten worden. Of wij een aantal konden opnemen.’’

Dat laatste bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Zo was het door de chaos in Oekraïne niet meer mogelijk de documenten te regelen die bewijzen dat de grote katachtigen een legale herkomst hebben. Het Cites-verdrag reguleert de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten en verbiedt die bij een illegale herkomst. ,,Dankzij de hulp van de Spaanse autoriteiten werd uiteindelijk toch een Cites-verklaring verkregen’’, zegt de woordvoerder terugblikkend.

Volledig scherm Een van de medewerkers van het opvangcentrum neemt afscheid van een van de leeuwinnen. © White Rock Bear Shelter

Tijgers en caracals

De vijf roofdieren waarover de stichting AAP zich ontfermt, maken deel uit van een grotere groep wilde dieren. ,,Er zitten ook tijgers en caracals (woestijnlynxen) tussen’’, zegt De Haan. De komst van deze dieren was niet voorzien. ,,Het is nog onduidelijk wie ze opneemt. Eventueel wij’’, aldus de zegsman.

Twee andere leeuwen zullen worden opgevangen in Natuurhulpcentrum Oudsbergen in Belgisch Limburg. De rit naar de Poolse grens was niet zonder gevaar. ,,De chauffeurs kwamen met veel moeite weg uit Kiev, zijn met de dood bedreigd door Russische soldaten en moesten rondrijden in Oekraïne op zoek naar toegankelijke wegen’’, zei een woordvoerder van het Belgische opvangcentrum woensdag tegen de Vlaamse publieke omroep VRT.

Quote De chauffeurs zijn met de dood bedreigd door Russische soldaten Woordvoerder Natuurhulpcentrum Oudsbergen

Het Oekraïense opvangcentrum waar de wilde dieren verbleven, is een berenreservaat op zeven kilometer van de luchthaven van Kiev. Zoöloog Maryna Shkvyria van de dierentuin van de Oekraïense hoofdstad bracht er maandagavond en dinsdag met collega's in allerijl wilde dieren uit verschillende opvangcentra in veiligheid. De beesten waren volgens haar nerveus, onder meer door het geluid van het luchtafweergeschut.

,,Vier leeuwen, vier tijgers, twee caracals, een Afrikaanse wilde hond en een aap zijn onderweg naar een veilige bestemming’’, zei ze tegen de Engelstalige nieuwssite van de krant The National uit Abu Dhabi. Zeven beren in het White Rock Bear Shelter wachten volgens haar nog op evacuatie. Eentje trad acht jaar lang op in een circus, de andere beren werden gered uit privédierentuinen in heel Oekraïne. ,,We hebben nog geen definitieve beslissing genomen over hun evacuatie, maar werken aan een plan om de operatie uit te voeren zodra de wegen weer veilig zijn.’’

Volledig scherm De vrachtwagen met de geëvacueerde wilde dieren donderdag bij de grens met Polen. © Stichting AAP

Volledig scherm © Stichting AAP

