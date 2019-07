Stewardess die Chapecoense-crash overleefde na 2,5 jaar weer de lucht in

Met die woorden werd Suarez afgelopen weekend door haar nieuwe werkgever Amaszonas Línea Aérea in het zonnetje gezet. ,,Ximena vervult haar droom door terug te keren in de lucht. En wanneer we houden van wat we doen, wint de liefde van alle tegenspoed’’, valt er te lezen op de Facebookpagina van de Boliviaanse maatschappij.



Suarez bewandelde een lange weg na die fatale crash in november 2016. Met diverse verwondingen, waaronder een gebroken hand en enkel, lag ze lange tijd in het ziekenhuis. Daar vertelde ze hoe ze de crash van het toestel van LaMia had meegemaakt en hoe de lichten uitgingen op het moment dat het vliegtuig omlaag begon te vallen. ,,Voorlopig herinner ik me niets meer dan dat. Als crew zijn we getraind voor dit soort situaties, met een simulatie en zo, maar wanneer het gebeurt weet niemand hoe hij of zij zal reageren in zo'n situatie.’’



Later vertelde ze ook nachtmerries te hebben. ,,Ik kan niet goed slapen. Ik word 's nachts vaak wakker. Ik probeer van de slaappillen weg te blijven, maar dat lukt me niet.’’ Na de fysieke revalidatie volgde dan ook een net zo lang psychisch herstel dat afgelopen vrijdag met de eerste vlucht voor haar nieuwe werkgever een hoogtepunt bereikte. Suarez doet weer wat ze het liefste doet.