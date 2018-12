Steunbetuigingen stromen binnen na aanslag Straatsburg

Doodstraf voor Chinees die inreed op menigte

9:22 De automobilist die in september inreed op een mensenmassa in de Chinese stad Hengyang heeft de doodstraf gekregen. De man had al een lang strafblad en wilde ‘wraak nemen op de samenleving’. Dat kostte de levens van vijftien mensen. Tientallen anderen raakten gewond.