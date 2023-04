Sterpresentator Fox News weg na miljoenenschikking in smaadzaak over stemfraude

Er is nog geen opvolger, zijn programma krijgt tijdelijk roulerende presentatoren. Carlson was een pro-Trump commentator bij Fox News en wist een enorm publiek aan te trekken. Hij was omstreden vanwege zijn uitspraken over onder meer rassenrelaties en lhbti-rechten. Carlsons laatste programma was op 21 april, aldus het bedrijf in een verklaring.

Smaadzaak

De plotselinge ‘scheiding’ volgt op een rechtszaak waarbij Fox News Media en de moedermaatschappij Fox Corporation schikten met de klager, Dominion Votings Systems, voor meer dan 700 miljoen euro (787,5 miljoen dollar). De onderneming stelde grote schade te hebben geleden door beweringen onder meer geuit in de show van Carlson, dat de stemmentelmachines van Dominion niet deugden en misbruikt werden om de uitslagen in het voordeel van de Democratische tegenstander van ex-president Donald Trump, de huidige president Joe Biden, te laten uitkomen.

Volgens Dominion maakte Fox News zich met Carlson en zijn redactie in shows schuldig aan laster. Laster is juridisch onwaarheden verkondigen over iemand, wetende dat het niet waar is.

Met de schikking ontkwam Fox News aan een rechtszaak waarin alle vuile was op straat zou komen te liggen. De VS had zich al warmgelopen voor getuigenissen onder ede van onder anderen mediamagnaat Rupert Murdoch, de schatrijke eigenaar van het moederbedrijf van de zender. Ook provocatieve opiniemakers als Tucker Carlson en Sean Hannity zouden mogelijk hebben moeten getuigen.

Uit interne communicatie werd duidelijk dat de makers van Fox News heel goed wisten dat de verhalen over verkiezingsfraude flauwekul waren. Tucker Carlson, bijvoorbeeld, een invloedrijke commentator, schreef in een berichtje over Trumps advocaat die volhield dat stemmen waren gemanipuleerd: ‘Sidney Powell liegt.’ Carlson was op tv een sympathisant van Trump, maar hield er achter de schermen heel andere denkbeelden op na. ‘Ik haat hem hartstochtelijk’, appte Carlson kort voor de bestorming van het Capitool over de oud-president.

Volledig scherm Tucker Carlson. © AP In 2019 haalde de presentator het nieuws in ons land toen hij schrijver Rutger Bregman had uitgescholden tijdens een opname. De Amerikaan noemde Bregman onder meer een ‘moron’ (idioot) en riep ‘why don’t you go fuck yourself'. Op sociale media ging de video viraal.

Ontslag bij CNN

Vrijwel tegelijkertijd met Carlson is bekend geworden dat CNN een populaire presentator heeft ontslagen. Don Lemon, zeventien jaar lang een van de bekendste gezichten van de nieuwszender, is naar eigen zeggen aan de kant geschoven zonder dat iemand van CNN het had aangekondigd. Hij heeft het ontslag van een medewerker vernomen, zei hij. Lemon is begin dit jaar in opspraak geraakt over vermeende seksistische uitspraken en vermeend grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen tijdens zijn loopbaan bij CNN.

Ook zijn recente opmerking over een 51-jarige Republikeinse politica, Nikki Haley, dat ze beter geen presidentskandidaat zou moeten zijn ‘omdat ze niet in haar beste jaren is’, is bij velen verkeerd gevallen. De perswoordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, heeft volgens Amerikaanse media recent als voorwaarde gesteld aan CNN voor een gesprek in een nieuwsprogramma dat Don Lemon er niet bij zou zijn.

