Sterke oppositie jaagt almachtige Erdogan in de gordijnen

Met het bijna achttien maanden eerder uitschrijven van verkiezingen dacht Erdogan de oppositie buitenspel te hebben gezet. Dat pakte anders uit. De nieuwe Iyi (Goede) partij, een afsplitsing van de ultranationalistische MHP-partij van de Grijze Wolven, kreeg onvoorzien steun van de linkse CHP. Dit verstandshuwelijk, waarbij zich ook de moslimfundamentalistische Saadet Partisi aansloot, heeft één gemeenschappelijk doel: de almacht van Erdogan breken en terugkeren naar een parlementaire democratie.



Dat wordt moeilijk, want van een vrije en eerlijke verkiezingscampagne is geen sprake. De vrije pers is grotendeels gemuilkorfd en 90 procent van de media is in handen van Erdogans bondgenoten. De Koerdische presidentskandidaat Selahattin Demirtas zit al negentien maanden in voorarrest op beschuldiging van 'propaganda voor terrorisme'. Hij krijgt maar twee keer tien minuten zendtijd via de publieke zender TRT1.



Demirtas en de andere oppositieleiders laten zich echter niet intimideren. ,,De overtuiging groeit dat verandering mogelijk is", zegt een docent van Koerdische afkomst die anoniem wil blijven. ,,Dit is de beste kans in jaren om Erdogan te verslaan."