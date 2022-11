Stéphanie (34) filmt pakketjesbezorger die levering doorzoekt voor haar deur: hoe reageer je hier op?

AzG luidt noodklok over rampzalige omstandig­he­den vluchtelin­gen­kamp al-Hol

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) luidt de noodklok over de rampzalige leefomstandigheden in het beruchte vluchtelingenkamp al-Hol in het noordoosten van Syrië. In een maandag gepubliceerd rapport hekelt de organisatie het gebrek aan bescherming tegen geweld, de wetteloosheid en de humanitaire omstandigheden in het kamp voor voormalige strijders van Islamitische Staat (IS) en hun gezinsleden.

7 november