Stemt Canada maandag wonderboy Trudeau naar huis?

Frituur­baas over ‘inhalige’ ex-Miss: ‘Op Valentijns­dag haalden we goudblok­jes op in Zwitser­land’

15 september De Nederlandse frituurbaas en miljonair Jacobus Perdaems (65) heeft op de tweede procesdag zijn gal gespuwd over de inhaligheid van de voormalige Miss België Ilse De Meulemeester. Zijn advocaat weidde tot in detail uit over hun relatie, waarin de Nederlander haar in al zijn verliefdheid overlaadde met 2,8 miljoen euro aan cadeaus, cash, juwelen, auto's en zelfs een villa.