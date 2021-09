Stembureaus geopend in Duitsland

Oorlogsfo­to­graaf Massoud Hossaini vluchtte net op tijd uit Afghanis­tan: ‘Stond op een dodenlijst’

24 september De Afghaanse prijswinnende oorlogsfotograaf Massoud Hossaini kwam vlak voor de val van Kaboel met een van de laatste lijnvluchten naar Nederland. Hij hoopt dat Nederland ruimhartig is in het toelaten van landgenoten. ‘Mensen die het land hielpen opbouwen zitten nu in nood.’