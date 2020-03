Stel riskeert forse celstraf voor dood verwaarloosde baby: ‘Kakkerlakken kropen door wiegje’

Volgens Crystal Morrow had zij de kinderen, kort voor het overlijden van Kimberly, nog een flesje melk gegeven. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat ze dat niet had gedaan. Uit onderzoek op het stoffelijk overschot van de baby is namelijk gebleken dat ze langere tijd niet gedronken had. Verder werden, aldus de betrokken lijkschouwer, rond de oren, neus en mond van het kindje, stukjes opdroogd vuil gevonden die wijzen op een extreme vorm van verwaarlozing. ‘Haar luier was al dagen niet verschoond en het meisje had vieze vingernagels. Verder was ze veel te licht voor een kindje van haar leeftijd, had ze verzonken ogen, uitstekende ribben en sporen van spierverslapping’, staat in het autopsierapport.