Steenrijke oprichter Chinese webgigant Alibaba vertrekt

'Giraffe die mijn vrouw en kind bijna doodde gelukkig niet afgemaakt'

7 september Sam Williams vrouw en driejarige zoontje werden voor zijn ogen levensgevaarlijk verwond door een giraffe. Het dier beschermde haar kalfje. Terwijl zijn vrouw Katy een 'marathon aan operaties' onderging en zoontje Finn met mogelijk hersenletsel in het ziekenhuis ligt, probeert Sam positief te blijven. 'Ik hoop ooit weer met zijn drieën steentjes in de rivier te gooien, elkaar knuffels te geven in bed'.