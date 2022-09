Steenrijk Duits gezin aan boord gecrasht vliegtuig Oostzee, lichaamsdelen gevonden

Griesemann is in de Keulense zakenwereld een bekende naam. Hij staat aan het hoofd van de Griesemann Gruppe, een groot ingenieursbureau dat zich bezighoudt met de bouw en het onderhoud van industriële installaties. Tot het bedrijf behoort een charterfirma voor privéjets, GG Rent, dat gevestigd is in Bergisch Gladbach. Daar was ook het bewuste toestel geregistreerd. Griesemann was verder nog actief in het carnavalsleven in Keulen.

Zijn dochter Lisa kwam vorig jaar nog in het nieuws toen ze op 25-jarige leeftijd samen met haar vriend Paul Völlmer de bekende manege Dreilindenhof in het Duitse Wachtberg-Niederbachem kocht van baron Edouard de Rothschild. Internationaal veilinghuis Sothebys regelde de aankoop. Het ging om een landgoed van bijna 20 hectare. Onder meer de koninklijke familie van Qatar liet er zijn paarden trainen.

Volgens de Spaanse krant Diario de Sevilla heeft het gezin een woning in Zahara de los Atunes aan de Zuid-Spaanse Costa de la Luz en reist het regelmatig over en weer naar Keulen. Peter, echtgenote Juliane, dochter Lisa en haar vriend Paul namen ook vaak hun twee honden mee.

Grillige koers

Het in Oostenrijk geregistreerde vliegtuig was op weg van Jerez in Zuid-Spanje naar Keulen in Duitsland, maar vloog via een grillige koers door tot boven de Oostzee. Het draaide twee keer, bij Parijs en Keulen, en stak vervolgens de zee over, langs het Zweedse eiland Gotland. In Estland gestationeerde gevechtsvliegtuigen van de Navo stegen op om het toestel te volgen. De Navo-piloten meldden volgens de Zweedse reddingsdienst dat ze niemand zagen in de cockpit van de Cessna.

Over de oorzaak van de crash is niets bekend. Volgens luchtvaartexperts kan de drukdaling de bemanning van het vliegtuig hebben doen flauwvallen. Daarop kan het toestel ongecontroleerd verder gevlogen zijn tot het neerstortte. Dat kan ook verklaren waarom dochter Lisa - zelf ook piloot - het toestel niet overnam, mocht er iets met haar vader gebeurd zijn.

Mogelijk brandstof op

De komende dagen gaan de bergingswerkzaamheden verder. Daarbij wordt onder meer een onderwater-drone ingezet. Het is onduidelijk of de Cessna over een vluchtrecorder beschikt die duidelijk kan maken wat er precies gebeurd is.

Het toestel - dat 42 jaar op de teller had - was vier uur en 51 minuten onderweg. Mogelijk was de brandstof op. Het vloog op een hoogte van 36.000 voet en stortte op het einde omlaag met een snelheid van 2500 meter per minuut.

