Steekpartij London Bridge is terreurdaad, doodgeschoten dader droeg nepbom

UPDATE / VIDEODe Britse politie heeft vanmiddag rond 14 uur een man doodgeschoten op de London Bridge in het centrum van de stad. Aanleiding voor de politie-inzet was een steekpartij waarbij verschillende gewonden zijn gevallen. De politie behandelt het incident als een terreurdaad, zo meldde ze aan het begin van de avond. De verdachte zou een nepbom om zijn lichaam hebben gebonden.

De brug werd direct na het incident volledig afgezet. Op videobeelden (zie boven) is te zien dat er een man op de stoep op de brug ligt. Hij wordt overmeesterd door omstanders en meerdere gewapende agenten en verzet zich daarbij. Een omstander loopt daarna weg met een groot mes, dat waarschijnlijk van de verdachte is geweest. Ook trekt de politie op een zeker moment omstanders van de verdachte af. Dat is mogelijk het moment dat ze zien dat de man een ‘bom’ op zijn lichaam draagt.

Een ooggetuige zegt tegen Sky News dat er ‘een grote worsteling was'. ,,Daarna kwam de politie erbij.” Toen de man op de grond lag en agenten en omstanders ruimte hadden gemaakt, zouden de schoten zijn afgevuurd.

Meerdere gewonden

De politie meldt dat er een verdachte is neergeschoten. ,,Die verdachte is overleden", zei een woordvoerder aan het begin van de avond tijdens een persconferentie. ,,We behandelen de zaak als een terreurdaad.” Een van de redenen daarvoor is dat de neergeschoten man een nepbom om zijn middel had gebonden, zo werd tijdens de persconferentie bekend. Daarbij meldde de politie ook dat er meerdere gewonden zijn, er werden geen verdere mededelingen gedaan over hun toestand.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zegt dat het om een ‘geïsoleerd incident gaat'. ,,Er wordt niet naar andere verdachten gezocht.” Hij sprak ook over ‘adembenemend heldendom’ van de omstanders die de man overmeesterden. ,,Zij renden naar het gevaar toe terwijl ze niet wisten wat hen te wachten stond.” De politie roept getuigen op beelden en video's van het incident aan de opsporingsdiensten te overhandigen. Aan het begin van de avond geeft de politie meer informatie in een persconferentie over het incident.

Volledig scherm De politie heeft in Londen een man neergeschoten na een steekpartij op de London Bridge. De man ligt rechts aan het begin van de brug. © AFP

Agenten hebben de brug volledig afgesloten. Omstanders worden opgeroepen op afstand te blijven. Er zijn meerdere ambulances ter plekke.

,,De politie werd om 13.58 uur (Britse tijd) naar de brug geroepen vanwege een steekpartij. Een man is aangehouden. Er zijn waarschijnlijk enkele mensen gewond geraakt", zo meldde de politie op Twitter. Een update meldt dat ‘meerdere mensen zijn gestoken'. Sky News meldt dat zeker een persoon, niet de dader, overleden is, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Ooggetuigen meldden aan Sky News dat ze in een bus zaten op de brug en na het incident ‘zo snel als de hel’ zijn weggerend.

Aanslag in 2017

In juni 2017 was de London Bridge het doelwit van een aanslag, waarna drie daders met een busje op voetgangers inreden. Daarna reden ze door naar een uitgaanscentrum net na de brug, waar ze uitstapten en vervolgens mensen aanvielen. Er vielen acht doden.

Premier Boris Johnson is vanwege het incident teruggegaan naar zijn ambtswoning aan Downing Street nr. 10 om zich te laten informeren. Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, heeft gereageerd op de steekpartij. ,,We moeten, en zullen, vastberaden zijn om sterk en verenigd te blijven tegen terrorisme. Degenen die ons willen aanvallen en verdelen zullen daar niet in slagen.”

Volledig scherm Publiek wordt geëvacueerd bij de London Bridge. © AP