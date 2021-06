Steekincident met drie doden in Duitsland: Dader werd psychisch behandeld, ‘noemt mesaanvallen zijn jihad’

De 24-jarige man die vrijdagavond drie mensen doodstak en minstens vijf anderen verwondde in het centrum van het Duitse Würzburg, was al eerder gewelddadig en bekend bij de politie. De Somaliër, die sinds 2015 in Duitsland verbleef, kreeg sinds kort psychiatrische behandeling. Dat heeft de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Hermann (CSU) gezegd.

Het motief van de messentrekker is nog niet bekend. De deelstaatminister spreekt van een mogelijk geestesstoornis maar sluit een islamistische achtergrond niet uit. Een ooggetuige verklaarde volgens hem dat de dader “Allahu Akbar” riep toen hij in het wilde weg instak op mensen. De twintiger werd sinds ongeveer twee weken psychiatrisch behandeld en zou ook gedwongen opgenomen zijn geweest.

Volgens Der Spiegel heet de twintiger Jibril A. en trok hij de afgelopen maanden meermaals de aandacht van de politie. Niet door politieke misdrijven maar door bedreigingen. De Somaliër, een afgewezen asielzoeker, stond ingeschreven in een daklozenopvang in de stad. In januari namen de autoriteiten hem een mes af. Hij noemt de mesaanvallen ‘zijn jihad’, meldt het onderzoeksmagazine op basis van bronnen dichtbij het onderzoek.

Moedige burgers

A. kwam omstreeks 17 uur een filiaal van warenhuisketen Woolworth binnen, zou er een mes uit een van de schappen hebben gegraaid en ging daarmee klanten te lijf. Daarna vluchtte hij de straat op en stak opnieuw in op mensen. Op filmpjes op sociale media is te zien hoe hij blootsvoets en gekleed in een spijkerbroek en lichtgekleurde trui door de straten trekt met in zijn hand een groot mes. Burgers proberen hem uit te schakelen, gooien voorwerpen naar hem toe en jagen hem op.

De Beierse minister-president Markus Söder (CSU) bedankte hen later op Twitter. “Veel dank en respect voor het beheerste ingrijpen van vele burgers die zich resoluut verzetten tegen de vermeende aanvaller’’, schreef hij.

Volledig scherm Politie voor de ingang van het Woolworth-filiaal. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

De dappere burgers wezen de politie in het winkelgebied ook de weg naar de messentrekker. Die werd al snel uitgeschakeld met een schot in zijn dijbeen. Na de arrestatie van de man, werd zijn verblijfplaats doorzocht. Het federale parket dat zich bezighoudt met de strijd tegen terrorisme heeft het onderzoek nog niet naar zich toegetrokken.

De vijf gewonden zijn volgens de politie allemaal zwaargewond en twee verkeren in levensgevaar. Volgens de deelstaatminister zijn de slachtoffers voornamelijk vrouwen “van zeer verschillende leeftijden” maar raakte ook een kleine jongen gewond.

De Duitse regering heeft zaterdagmorgen haar medeleven betuigd aan de slachtoffers. “Het onderzoek zal uitwijzen wat de dader van #Würzburg dreef. Eén ding is zeker: zijn gruwelijke daad is gericht tegen de gehele mensheid en elke religie. Alle gedachten en gebeden zijn vandaag bij de zwaargewonden en de nabestaanden in hun pijn’’, schreef woordvoerder Steffen Seibert op Twitter.

Afghaanse asielzoeker

Nog geen vijf jaar geleden was Würzburg ook al het toneel van een schijnbaar willekeurige aanval met vier zwaargewonden van wie twee in levensgevaar verkeerden. Een Afghaanse vluchteling ging op 18 juli 2016 reizigers in een regionale trein te lijf met een mes en een bijl. Daarna vluchtte hij en viel een wandelaarster aan. De politie schoot de 17-jarige Reza A. uiteindelijk dood. Hij was een zogenoemde alleenreizende minderjarige asielzoeker (ama). Terreurgroep IS eiste de aanvallen op, waarmee het drama de eerste terreuraanslag van IS in Duitsland was.

