Steek van hoornaar wordt Marie-Thérèse (79) fataal: ‘Ze vroeg nog om een zalfje’

Vermoedelijk door de stress kwamen plots heel wat wespen tegelijk naar buiten, die Marie-Thérèse en haar neef aanvielen. ,,Samen liepen ze naar buiten, maar ze werden beiden flink gestoken. Mijn neef in de knie. En tante kreeg een felle steek bovenop haar hoofd. Ze klaagde wel over pijn en vroeg nog om een zalfje. Daar zou het wel mee opgelost zijn, dacht ze. Maar minuten later voelde ze zich plots niet goed worden. Voor ze het besefte, verloor ze het bewustzijn. Mijn neef belde intussen de hulpdiensten en liet ook mij snel langskomen.”



Luc kwam binnengestormd en nam de telefoon over. ,,We kregen richtlijnen van de hulpdiensten. Mijn neef gaf intussen hartmassage. De hulpdiensten namen het uiteindelijk over en de arts gaf haar nog een adrenalineshot. Dat doen ze blijkbaar bij felle steken. Maar haar keel was al gezwollen en er kwam ook maaginhoud in haar luchtpijp terecht. De ingespoten adrenaline had niet het juiste effect, mijn tante stierf ter plaatse. We kunnen het niet geloven.”



De familie wil nu het verhaal met de wereld delen om gelijkaardige situaties te vermijden. ,,Tante was nog een kranige vrouw, die helemaal niet ziek was. We konden niet weten dat ze er allergisch op zou reageren. Dat is volgens de hulpdiensten ook heel moeilijk te voorspellen. Het kan zijn dat je bij een eerdere steek niet allergisch bleek en dat het bij een volgende wespensteek tóch raak is. Bel altijd het noodnummer zodra de ademhaling stokt of iemand het bewustzijn verliest.”