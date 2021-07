Steeds meer mensen zijn boos, maar dat biedt kansen: ‘Onvrede is eerste voorwaarde voor vooruitgang’

Het gaat goed, maar het gaat slecht. In Parijs, op de burelen van de Oeso (zie kader), zijn ze er best van geschrokken. Ze kennen ze de cijfers namelijk als geen ander. Bijvoorbeeld: we zijn met z’n allen rijker geworden. De laatste dertig jaar is het bruto nationaal product (alles wat er in een jaar door de bevolking van een land wordt verdiend) alleen maar gestegen. En niet alleen in de rijke landen, maar ook, en met name, in de ontwikkelingslanden. Het aantal mensen dat moet leven in extreme armoede is spectaculair gedaald: van 36 procent van de wereldbevolking in 1990, naar 10 procent in 2015.