Staten VS in hoogste staat van paraatheid: angst voor geweld

Amerika houdt zijn hart vast voor de inauguratie van Joe Biden woensdag. De spanning is niet alleen voelbaar in Washington. In bijna alle staten worden overheidsgebouwen extra bewaakt. ,,Iedereen is in de hoogste staat van paraatheid”, zegt de gouverneur van Californië.

De FBI zette vorige week de toon met een ernstige waarschuwing. De federale politie voorziet in alle Amerikaanse staten gewapende protesten tegen de inauguratie van de Democratische president Joe Biden. Dat heeft geleid tot een hele reeks aan veiligheidsmaatregelen.

Veel wapens

Zo worden de gegevens gecontroleerd van honderden mensen die een vliegticket naar Washington hebben gekocht. Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft gemeld dat er een opvallend hoog aantal wapens is ingecheckt op vluchten naar de hoofdstad, waar de inauguratie plaatsvindt.

Op veel vliegvelden zijn inmiddels strengere controles ingevoerd. Ook worden er meer gewapende airmarshals ingezet en speuren honden op vliegvelden naar verstopte explosieven. Mensen van wie bekend is dat ze op 6 januari aanwezig waren bij de bestorming van het Capitool zijn op een zwarte lijst geplaatst, en mogen niet vliegen.

Boogaloo Boys

Overal in het land wordt er extra streng gecontroleerd, met name in en om de gebouwen waar de parlementariërs en de Senatoren bij elkaar komen (het Capitool). Die zijn normaal gesproken open voor publiek, maar nu zijn er grote zorgen over de veiligheid. Ook is men bang voor gewapende aanvallen. Anti-overheidsorganisaties, waaronder enkele uit extreemrechtse hoek, hebben online opgeroepen tot protest. Een daarvan is bijvoorbeeld The Boogaloo Boys, een gewapende militie in Hawaïshirts die streeft naar een tweede Amerikaanse burgeroorlog.

‘Het is niet veilig’

In Atlanta, de hoofdstad van Georgia, bewaken gewapende agenten het Capitool. In zeker negentien staten, waaronder Californië, Washington en Florida, is de Nationale Garde opgeroepen. De gouverneur van Californië zei dat ‘iedereen in de hoogste staat van paraatheid’ is.

Drie staten (Texas, Virginia en Kentucky) hebben hun Capitool deze dagen zelfs helemaal gesloten, ondanks het prille begin van het parlementaire jaar. Andere staten, waaronder New Mexico, hebben grote hekken rond het parlement geplaatst. Michigan heeft het publiek opgeroepen om weg te blijven van zijn Capitool. ,,Het is niet veilig”, aldus de hoogste baas van justitie. Deze staat is sowieso bang voor geweld, omdat er al eerder gewelddadige protesten waren (tegen de coronamaatregelen). Er is zelfs een complot aan het licht gekomen, waarin de gouverneur moest worden ontvoerd en voor de rechter gebracht.

Oude bekende

In Nevada waarschuwt de overheid voor geweld, omdat ‘de activiteiten op sociale media zodanig zijn geëscaleerd dat we de bedreigingen serieus moeten nemen’. In de buurstaat Idaho verscheen er een oude bekende op de trappen van het Capitool in de hoofdstad Boise. Ammon Bundy leidde in 2016 een gewapende bezetting van een natuurgebied uit protest tegen de arrestatie van twee lokale boeren. Bij de confrontatie met de politie kwam een van de bezetters om het leven. Nu verspreidde hij in Boise ‘Gezocht’-posters waarop de gouverneur werd beschuldigd van verraad en opruiing.

In nog eens achttien staten zijn in bepaalde gebieden de brievenbussen weggehaald. De US Postal Service is bang voor zelfgemaakte explosieven, zoals die eerder deze maand zijn gevonden bij het hoofdkwartier van zowel de Democraten als de Republikeinen. De bommen gingen niet af.

Bekijk hieronder onze video’s over de bestorming van het Capitool en de nasleep daarvan: