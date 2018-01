State of the Uniom: Tikfout op toegangskaartje teistert Trumps 'troonrede'

Er zal wel een welgemeend covfefe door de gangen van het Witte Huis hebben geklonken, toen de president de blunder op de hardblauwe plaatsbewijzen voor zijn eerste 'troonrede' zag. ‘Address to the Congress on the State of the Uniom’, valt er pal boven Trumps naam te lezen.



Verantwoordelijk voor het storende foutje is de House Sergeant at Arms and Doorkeeper, het hoofd van de administratieve dienst binnen de senaat. Die laat nu in allerijl nieuwe kaartjes drukken en hoopt die nog voor vanavond bij alle genodigden te krijgen, meldt CNN.