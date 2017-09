Standbeeld voor Kalasjnikov in Moskou

'Ongepast'

De erewacht is er niet alleen voor het decorum. De militairen moeten ook betogers op afstand houden die het eerbetoon ongepast vinden. Tijdens de onthulling werd ten minste één man gearresteerd. Hij hield een bord omhoog met daarop de tekst: ‘Iemand die maakt, maakt ook doden’. ,,Ik ben niet tegen een standbeeld, maar doe het niet hier en niet in deze vorm’’, zegt Dmitri Sjabelnikov, een advocaat die woont in de straat waar het standbeeld is neergezet, een van de drukste in Moskou.

Met de AK-47 worden jaarlijks naar schatting 250.000 mensen gedood. Er zijn ruim 100 miljoen Kalasjnikovs in omloop. Het staat te boek als het ‘armeluiswapen’, zowel bij nationale legers als bij verzetsbewegingen en terroristen. De AK-47 is goedkoop, betrouwbaar en makkelijk te onderhouden. Er zit geen onderdeel teveel aan. Het wapen prijkt op de vlaggen van Mozambique en de sjiitische militie Hezbollah uit Libanon.

Tankcommandant Michail Kalasjnikov, een boerenzoon uit Siberië, begon in 1941 met de ontwikkeling van de AK-47 in reactie op aanhoudende klachten van Sovjetsoldaten over de kwaliteit van hun wapens. De Kalasjnikov werd in 1947 (vandaar de naam) in productie genomen. Het leverde hem de Stalinprijs op en de Orde van de Rode Ster. Michail Kalasjnikov stierf in 2013, op 94-jarige leeftijd.