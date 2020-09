Stagiaire die opgesloten zat boven kapsalon: ‘Ik werd geslagen en moest aardappelschillen eten’

Tien jaar lang zag ze geen cent van al het werk dat ze als ‘stagiaire’ deed in de kapsalon en in het huishouden van een koppel in het Belgische Tielt-Winge. Op de koop toe werd de vrouw, ondertussen een dertiger, niet alleen uitgebuit, ze werd geslagen als ze niet luisterde en gevangen gezet op zolder achter een luik zonder ramen of enig comfort. ,,Mijn behoefte moest ik in een emmer doen.” Hoe heeft het zover kunnen komen?