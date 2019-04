Sri Lankaanse tv-chef en dochter onder doden hotelaanslagen

Liveblog LIVE: Zeker 156 doden en 400 gewonden bij terreuraan­sla­gen Sri Lanka, twee Nederland­se doden

13:22 Explosies in drie kerken, vier bij toeristen populaire hotels en in een buitenwijk hebben op Sri Lanka minstens 156 mensenlevens geëist. Ruim 400 mensen raakten gewond. Het is onduidelijk hoeveel doden er precies zijn. Volgens het nationaal ziekenhuis zijn dat er al 185. Het persbureau AFP stelt dat er ook twee Nederlanders zijn gedood. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan dat nog niet bevestigen. Het zou volgens de Srilankaanse regering gaan om goed georganiseerde aanslagen. Lees over alle ontwikkelingen in ons liveblog.