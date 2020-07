Srebrenica-weduwe Devleta: ‘Ik zou het niet erg vinden om nu te sterven’

Café in Turnhout decor van pornofilm Kim Holland in coronatijd: uitbater riskeert boete en sluiting

10 juli TURNHOUT - Café De Retro op de Grote Markt in Turnhout zit in de problemen. Pornoactrice en -producent Kim Holland heeft er midden maart in volle coronatijd een pornofilm laten opnemen. ‘Café Corona, uitlaatklep in de lockdown’ was de toepasselijke naam. De politie heeft ondertussen proces verbaal opgesteld. De film is offline, maar wie een beetje handig is op het internet kan de trailer nog terugvinden. In de marge kondigt de stad overigens héél strenge controles aan voor handelaars die zich niet aan de regels houden. Vooral kapsalons zijn geviseerd.