Spotten met ziekmakend Nijlwater komt Egyptische zangeres duur te staan

Aanklager Samir Sabry verwoordt de nationale boosheid: ,,In een tijd waarin Egypte werkt aan herstel van het toerisme zet Abdel Wahab ons land voor gek.'' Een belediging die klaarblijkelijk niet licht wordt opgevat. Reden voor de Egyptische muzikantenvakbond om Sherine, die in het filmpje de fan aanraadt om ‘liever Evian te drinken’, direct een optreedverbod op te leggen. ,,Onrechtvaardig de spot drijven met ons geliefde Egypte'', noemen Sherine’s vakbroeders haar vileine uitlatingen.



De zangeres maakte in een verklaring op Facebook al snel excuses voor haar ‘domme grap’. Ze verontschuldigt zich voor alle pijn die ze haar geliefde Egypte heeft aangedaan. Het hele voorval zou zich, volgens Sherine, ruim een jaar geleden in het Golfstaatje Sharjah hebben voorgedaan. Toch wil de vakbond haar, voor ze weer mag optreden, eerst eens flink aan de tand voelen.



Sinds de Nijlwaterrel duikt in Egyptische social media de hashtag #wijzullennijlwaterblijvendrinken op. Het ministerie van Gezondheid liet in een verklaring weten dat Egypte al heel lang strijd voert tegen schistosomiasis. De parasiet die de ziekte veroorzaakt, zou nog slechts in 0,2 procent van het oppervlaktewater voorkomen.