Spiernaakte Nederlanders lopen in holst van de nacht over straat langs Gardameer

schietpartij beachclub Kelly’s groepje betaalde 3000 euro voor een vip-tafeltje en belandde midden in wilde schietpar­tij

Bij de beachclub in het Spaanse Marbella, waar vannacht een wilde schietpartij plaatsvond, heerste al de hele avond een gespannen en grimmige sfeer. Dat zegt de Nederlandse influencer Kelly van der Minne (26), die de schietpartij op slechts enkele meters afstand zag gebeuren. ,,Er was amper personeel en er werd nergens gecontroleerd. Het was een ongeregeld zooitje.”

18 juli