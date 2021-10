Speurders gaan na of ontvoerder van Cleo (4) ook ingebroken heeft in huis van haar moeder

Speurders in de verdwijningszaak van het Australische meisje Cleo Smith (4) nemen nu ook het huis van haar moeder onder de loep. Ze onderzoeken of degene die Cleo uit haar tent meenam al eerder in de buurt rondhing, en sluiten niet uit dat die dader toen bij het gezin ingebroken zou hebben. Onder meer de omheining werd gecontroleerd op vingerafdrukken.

Cleo kampeerde vorige zaterdag met haar moeder, stiefvader en jongere zus op een afgelegen locatie op enkele tientallen kilometers van Carnarvon (bijna duizend kilometer ten noorden van Perth; nvdr). Om 1.30 uur ‘s nachts vroeg het meisje nog een slok water. Toen Cleo's moeder, Ellie Smith, om 6 uur wakker werd om baby Isla te voeden, bleek hun tent opengemaakt en de kleuter verdwenen. Intensieve zoekacties leverden geen enkel resultaat op.

,,Prinsesje, waar ben je toch?”, schreef moeder Smith op Instagram. ,,Onze vrienden en familieleden steunen ons op alle mogelijke manieren. Maar het enige wat we echt willen, is dat je thuis zou komen. We blijven hopen dat je hier plots van een zandduin naar beneden zal lopen, maar we wachten nog steeds.”

Zedendelinquenten

De politie ging er snel van uit dat het meisje ontvoerd werd. De ritssluiting van de tent bevond zich immers te hoog, die tent had ze dus niet zelf kunnen openmaken. Bovendien bleek ook haar slaapzak verdwenen.

Een van de mogelijke scenario's houdt nu in dat iemand de ontvoering op voorhand gepland had en Cleo dus al eerder in de gaten hield. In de buurt van Carnarvon wonen tien à twintig zedendelinquenten, maar geen van hen wordt voorlopig als verdachte beschouwd.

Volledig scherm Cleo Smith. © Facebook

Beloning van 644.000 euro

De politie riep alle kampeerders in de buurt op om zich te melden, zodat ze geschrapt konden worden van het lijstje van verdachten. Lang niet iedereen heeft dat echter gedaan.

Wie zich in een straal van duizend kilometer van camping Quobba Blow Holes bevond, kreeg ook de vraag om zijn/haar dashcam- en bewakingsbeelden door te sturen naar de politie. Vooral eigenaars van motels, tankstations, fastfoodrestaurants, kledingwinkels voor kinderen en apotheken zouden cruciale info in hun bezit kunnen hebben. De premier van West-Australië loofde tot slot een beloning van 1 miljoen Australische dollar (644.000 euro) uit voor wie nuttige informatie heeft over de verdwijning.