Spektakel aan Spaanse kust: strandgangers overmeesteren criminelen nadat drugsboot crasht

Mexicanen drugsboot Moerdijk zwijgen uit doodsangst over hun criminele bazen

11 februari BREDA - ,,Ik beroep me op mijn zwijgrecht.” Dat was dinsdag in de rechtbank in Breda het meest gehoorde zinnetje uit de mond van de drie Mexicaanse verdachten van het drijvende crystal meth-lab in de haven van Moerdijk. De mannen en schipper Cor B. (66) van de vrachtboot lieten geen woord los over de bazen achter het drijvende drugslab.