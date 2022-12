Spekgladde wegen in België: fietsers met breuken na valpartijen en zeker 100 meldingen bij politie

Het was vrijdagochtend levensgevaarlijk op de Gentse wegen. Het was overal spekglad, na de eerste winterprik. Van overal komen meldingen van gevallen voetgangers en fietsers, op de B401 alleen al gebeurden vijf ongevallen. De trams rijden intussen weer normaal, voor fietsers en voetgangers blijft het opletten.

De Gentse strooiwagens zijn gisteravond uitgereden, om alles in en rond Gent van een laagje zout te voorzien. Tevergeefs blijkbaar, want deze ochtend waren de wegen spekglad in Gent. De politie kreeg voor 9 uur al meer dan honderd oproepen binnen rond gladheid, waaronder meldingen van gevallen fietsers, voetgangers, maar ook ongevallen met de auto. Het is zo druk dat de politie enkel ter plaatse komt bij ongevallen waar anderen bij betrokken zijn, of waar er gewonden zijn. Onder meer aan de Verlorenkost is het zo glad dat élke fietser er tegen het dek gaat. Mensen houden de fietsers daar nu zelf tegen. Hetzelfde gebeurt aan de Bargiebrug.

Volledig scherm Het is spekglad aan de Verlorenkost, elke fietser gaat er tegen de grond © RV / Vanessa

De spoeddiensten van de Gentse ziekenhuizen draaien momenteel op volle toeren. Nog voor 9 uur waren zowel bij het UZ Gent als bij het AZ Sint-Lucas al verschillende fietsers en bromfietsers binnengebracht met breuken en schaafwonden. De Fietsersbond meldt dat het lang geleden is dat het zoveel ziekenwagens op de baan zag in Gent-centrum. Ook op Twitter stromen de meldingen van boze burgers en onbegrip over de gladde wegen in Gent binnen.

Op de op- en afrit Gent-centrum, de B401 dus, was het complete chaos. Daar gebeurden minstens vijf ongevallen, en alles stond er tijdens de ochtendspits vast. De takelwagen geraakte er niet door. Intussen is de situatie daar genormaliseerd. Ook De Lijn ondervond hinder. Heel wat bovenleidingen van het tramnet waren bevroren, waardoor de trams niet konden rijden. Onder meer tussen het UZ Gent, Gent-Sint-Pieters en Zwijnaarde was dat het geval. Dat euvel was pas ron 9.45 uur verholpen.

Wel gestrooid

“Er is wel degelijk gestrooid in Gent”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Donderdagavond om 20 uur zijn de strooiwagens uitgereden. Maar het heeft daarna nog geregend, waardoor een deel van het zout is weggespoeld, en dan krijg je dus dit. Bovendien heeft strooien voor fietsers sowieso minder effect dan strooien voor auto’s, omdat de werking van het zout wordt bevorderd door de druk van de passerende voertuigen. Maar dit soort weer - half nat, half vorst en nog regen erbij - is de moeilijkste gladheid om te bestrijden, sneeuw is veel makkelijker aan te pakken. We zijn dan vanmorgen met een nieuwe strooironde begonnen, maar het neemt vier tot zes uur in beslag om op alle wegen te passeren.”

Volledig scherm Ook aan de Bargiebrug houden burgers fietsers tegen, wegens levensgevaarlijk © Dylan Vermeuelen

Volledig scherm De B401: chaos © Jill Dhondt

Volledig scherm De Gentse strooiers reden nochtans uit gisterenavond © RV

Volledig scherm Twitter boos over de gladde bruggen en wegen in Gent © RV

Volledig scherm Twitter boos over de gladde bruggen en wegen in Gent © RV