Spectaculaire redding van drenkeling door Franse politica op hoge hakken

De politica in kwestie, Myriam Fogel-Jedidi, is oud-judokampioen. Ze was zaterdag op verkiezingscampagne in Lyon. ,,We zagen een man in het water liggen die niet meer bewoog en die zich nog maar net kon vasthouden aan een kabel’’, vertelde een campagnemedewerkster. ,,Myriam twijfelde geen moment en ging hem redden.’’



Op beelden is te zien hoe ze – in een net zwart pak en met laarzen met hoge hakken – over de kabel klautert. Het looprek een paar meter verderop was afgesloten en de kabel was de enige andere ‘verbinding’. Eenmaal op de boot aangekomen pakt Fogel-Jedidi een touw dat ze de man toewerpt.