Spectaculaire archeologische vondst in Rome: tombe van Romulus

In Rome is een van de spectaculairste archeologische vondsten in lange tijd gedaan: bij opgravingen op het Forum Romanum is een tombe gevonden die wordt toegeschreven aan Romulus, een van de stichters van de Eeuwige Stad.

Het is een tufstenen kamer onder wat ooit het Senaatsgebouw van het Romeinse rijk is geweest. Gewapend met een witte helm en via een houten loopplank kon de verzamelde wereldpers een kijkje nemen in het nieuwe Romeinse wonder: een ongeveer één meter veertig lange graftombe met daarnaast een ronde steen, vermoedelijk een altaar. Het tufsteen waarvan de tombe is gemaakt is hetzelfde als dat in het Capitool, wat beschouwd wordt als de oudste plek van Rome.

De tombe is leeg en dat is logisch, zegt Alfon­sina Russo, directeur van het Archeologische park van het Colosseum. Romulus, een van de stichters van Rome, werd volgens de overlevering immers vermoord en in stukken gehakt. ,,Dus we hadden niet verwacht hier een skelet aan te treffen. We vermoeden dat deze plek werd gebruikt om Romulus te eren.”

Herinnering aan de naamgever

Volgens de Romeinse archeologische dienst dateert de tombe uit de zesde eeuw voor Christus en is de vondst spectaculair omdat zij de geschiedenis van de stad zou herschrijven. Eerder werd aangenomen dat Romulus op een andere plek op het Forum Romanum was begraven. Deze sarcofaag is, zo zeggen de archeologen, een grafmonument dat lang na de dood van Romulus zou zijn opgericht om de herinnering aan de naamgever van de stad levendig te houden. ,,We waren verbaasd en verheugd dat we de tombe intact terugvonden”, zegt Russo glunderend. ,,Dat was niet vanzelfsprekend.”

Volledig scherm © Reuters

De zoektocht naar de tombe van Romulus begon al eind 19de eeuw toen de beroemde archeoloog Giacomo Boni toestemming had gekregen opgravingen te verrichten op het Forum Romanum, het centrum van het antieke Rome. Hij vond een altaar dat Lapis Niger, de zwarte steen, werd genoemd. Volgens Boni zou het graf van Romulus zich hier bevinden. In zijn onderzoek beschreef hij dezelfde tombe als die nu is teruggevonden, hij hechtte er echter geen waarde aan. Hij deed de sarcofaag af als een bad of een kist, ondanks de symbolische plek waar de ‘badkuip’ zich bevond; aan de rand van het Comizio, de plek waar de antieke Romeinen samen kwamen voor religieuze bijeenkomsten, precies onder de entree van de Senaat.

Ruimte onder de Senaat

Het onderzoek van Boni vormde de basis van het huidige onderzoek dat een jaar geleden begon. Archeologe Patrizia Fortini begon de documentatie van haar negentiende-eeuwse voorganger uitgebreid te bestuderen en kwam tot de conclusie dat Boni zich had vergist. Ze legde een link tussen de beschrijvingen van Boni, de plattegrond van het Forum Romanum en de antieke geschriften die beweerden dat Romulus achter de ‘Rostri’ begraven lag.

Volledig scherm © Reuters

Een 3D-scan van de plek waar ooit de tribunes stonden waarop de senatoren spraken, bevestigde de aanwezigheid van een ruimte onder de Senaat. In november zijn de opgravingen begonnen, met de sloop van een trap uit de jaren dertig van de vorige eeuw, met als resultaat de spectaculaire ontdekking van de duizenden jaren oude grafkamer.

Wanneer de grafkamer voor het publiek te bezichtigen is, kan directeur Russo nog niet zeggen. “Dit onderzoek is onderdeel van een groot research- en restauratieproject van het Archeologisch Park van het Colosseum,” zegt Russo. ,,Eind april gaan we verder met de opgravingen op deze plek en ik denk dat er nieuwe verrassingen zullen zijn.”