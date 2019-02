Spanning aan grens Venezuela stijgt, hulpkonvooien gedwarsboomd

‘Eerste vrachtwagen aangekomen’

Ondanks de gesloten grenzen zou de eerste vrachtwagen met humanitaire hulp Venezuela zijn binnengekomen via de grens met Brazilië, meldde oppositieleider Juan Guaidó op Twitter.



,,Aandacht voor Venezuela: We kondigen officieel aan dat de eerste zending humanitaire hulp onze grens met Brazilië is binnengekomen. Dit is een geweldige prestatie, Venezuela!”, aldus Guaido. Een getuige zei tegen persbureau Reuters dat de vrachtwagen op Venezolaanse bodem was, maar nog niet de douane is gepasseerd.



Zolang het zo lastig blijkt hulpgoederen Venezuela binnen te krijgen, zal Curaçao die ook niet verzenden. Dat heeft de Curaçaose regering zaterdag benadrukt. De eerste vracht hulpgoederen voor de bevolking van Venezuela kwam eerder deze week aan op Curaçao, met de bedoeling ze daar op te slaan totdat transport naar Venezuela mogelijk is.



Curaçao is een spil in de hulp aan de noodlijdende bevolking van buurland Venezuela. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó en de Verenigde Staten hebben daar om gevraagd. Nederland en Curaçao stemden daarmee in. Guaidó is door Nederland erkend als interim-leider.