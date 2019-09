Spanje treurt om dood skiheldin Blanca Fernández-Ochoa

Spanje treurt om Blanca Fernández-Ochoa, de vrouw die samen met haar broer Francisco het skiën populair maakte in een land dat nog nooit een medaille op de Olympische Winterspelen had gewonnen. Ze trok twee weken geleden de bergen in en werd er woensdag dood gevonden.

Een inwoner van Cercedilla, een dorpje in het hart van de Sierra van Madrid, zag Blanca Fernández-Ochoa de ochtend van zaterdag 24 augustus op het centrale plein voor het beeld staan, een kruisje slaan en, voordat ze wegliep, de voeten van de bronzen man kussen. Het beeld stelt haar broer voor, Francisco, beter bekend als Paquito; de handen in de lucht, zoals hij over de finish kwam na de slalom op de Olympische Winterspelen van Saporro, in 1972.

Paquito won, verrassend, het goud. Nog nooit eerder had een Spaanse sporter ook maar een medaille op de spelen van sneeuw en ijs gewonnen. Op de tweede medaillewinnaar was het 20 jaar wachten: Blanca Fernández-Ochoa won brons op de slalom in Albertville in 1992. Nog drie skiënde boers en zussen van het gezin waren Olympiërs, en Cercedilla, aan de voet van het skigebied Navacerrada, was jarenlang hun uitvalsbasis.

Paquito overleed in 2006 aan kanker, op 56-jarige leeftijd. Blanca overleed afgelopen week, op een onbekende dag en door een nog onduidelijke oorzaak. Ook zij werd 56 jaar. Autopsie moet uitwijzen wat haar precies is overkomen. De Spaanse media berichtten dat volgens de politie niets wijst op een val of een ongeluk. Bij haar lichaam, dat liggend tegen een rots werd gevonden, lag haar rugzak met medicijnen die ze slikte vanwege een bipolaire stoornis waaraan ze leed.

Wandelen

De familie ging aanvankelijk uit van een vrijwillige verdwijning toen de oud-sportvrouw op 24 augustus niet terugkeerde naar het huis van haar zus Lola, waar ze sinds een tijd inwoonde. Haar eigen woning was na haar scheiding van haar tweede man, vader van haar twee kinderen, verkocht. Tegen haar dochter had ze gezegd dat ze vier dagen in de bergen ging wandelen, iets wat ze wel vaker deed.

Toen Blanca in die dagen geen enkel teken van leven gaf en haar telefoon thuis bleek te hebben gelaten, gaf de familie haar op als vermist. Er werd besloten haar verdwijning publiek te maken, in de hoop op informatie over de sportvrouw die nog door heel veel Spanjaarden wordt herkend. De volgende dag werd haar auto gevonden, op een parkeerplaats in de Sierra, waar verschillende wandelpaden door de bergen beginnen. In de auto lag haar portemonnee.

Heel Spanje leefde vanaf dat moment mee met de zoektocht naar de vroegere alpineskiër. De twee Olympische medailles van Paquito en Blanca werden beschouwd als heldendaden in een land dat wel veel skigebieden heeft, maar weinig winterse topsporters heeft gekend. Pas vorig jaar in Pyeongchang kwamen er voor Spanje twee medailles bij, door een kunstschaatser en een snowboarder. Hoewel haar medaille van al meer dan 25 jaar geleden was, werd Blanca tot voor kort nog regelmatig gevraagd om mee te doen aan reality-programma’s op televisie.

Scheiding

Mede door haar populariteit verschenen de laatste dagen in de media talloze verhalen over hoe haar leven de laatste jaren was gekanteld. Haar zes nog levende broers en zussen probeerden haar te steunen in een moeilijke tijd na haar scheiding en door haar ziekte.

Honderden agenten en vrijwilligers, met hulp uit de lucht van helikopters en drones, werden ingezet bij de zoektocht. Het was uiteindelijk een politieagent buiten dienst die, samen met zijn hond, het lichaam van Blanca gisteren ontdekte. Ze was ogenschijnlijk al meer dan enkele dagen dood. Ze lag op een kale, langzaam aflopende berghelling vanwaar aan de ene kant, in de diepte, Cercedilla lag en aan de andere kant een bergketen die de naam La Mujer Muerta draagt, De Dode Vrouw.