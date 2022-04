Spanje heeft zijn eigen Sywert-schandaal

kijk hier live Motie van wantrouwen ingediend tegen De Jonge: ‘Kamer niet eerlijk, niet tijdig, niet volledig geïnfor­meerd’

De PvdA dient een motie van wantrouwen in tegen minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge, die gesteund wordt door een groot deel van de oppositie: PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ,,De Kamer is niet eerlijk, niet tijdig en niet volledig geïnformeerd.’’ De Jonge maakte eerder in het debat weliswaar ‘oprechte excuses’ aan Tweede Kamer en media voor onvolledige informatievoorziening rond de Sywert-deal. Maar met dat mea culpa nam de oppositie geen genoegen. De Jonge kon wél rekenen op steun van de coalitie en de SGP. Volg het debat live via dit artikel.

21:20