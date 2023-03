Spanje gaat nu al gebukt onder recordhitte

De lente in Europa is officieel nog niet eens begonnen, maar in Spanje kreunen miljoenen mensen nu al bij recordtemperaturen van soms boven de 30 graden. Tienduizenden mensen stroomden dit weekeinde naar de stranden van de Middellandse Zee om af te koelen. Op sommige plaatsen was het door de drukte zelfs moeilijk de handdoek uit te spreiden.

Mallorca beleefde de eerste tropische nacht van het jaar. Van zaterdag op zondag bleven de minimumtemperaturen in delen van het populaire vakantie-eiland boven de 20 graden. Nog maar twee weken geleden kampte Mallorca met sneeuwchaos. ,,Vroege zomer in late winter!” kopte een krant. Ook in grote delen van Spanje kelderde het kwik vorige week nog tot rond de 0 graden, waarbij ook in Barcelona sneeuw viel.

Het weerstation van Palma de Mallorca registreerde zaterdag om 14.00 uur met 27,3 graden de hoogste temperatuur daar ooit voor maart gemeten. In Castellon in de regio Valencia was het zelfs 30,8 graden, 0,6 graad meer dan het vorige record.

Ook de komende dagen blijft het nog zo warm. De minimumnachttemperaturen zullen dit weekend in veel gebieden tussen de 5 en 10 graden liggen. Dat lijkt misschien niet zo warm, maar is wel veel hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar.

‘Abnormale’ temperaturen

Meteorologen spreken van ‘abnormale’ temperaturen voor maart. Volgens Rubén del Campo, woordvoerder van het Spaanse staatsmeteorologisch agentschap (AEMET), lijkt het weer op dat van de late lente of vroege zomer.

Slechts één keer sinds 1971, bereikte Valencia de 30 graden in de eerste helft van maart. Vorig jaar registreerde Spanje het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1916. Het land zag de temperaturen herhaaldelijk stijgen in opeenvolgende hittegolven van mei tot oktober, waarbij het kwik in grote delen van het land boven de 40 graden steeg. Het was ook meteen een van de droogte jaren, met alleen 2005 en 2017 met minder neerslag, waardoor ook in een groot deel van het land droogte heerste.

