Spanje? Dat bestaat niet, Catalonië wel

Acht jaar geleden ontmoette ik Nadal Paulet in Isavarre, een dorpje in een vallei van de Pyreneeën. Nadal was 82 jaar en we spraken over de Burgeroorlog. Toen hij elf was, werd zijn vader in 1938 door soldaten van generaal Franco gefusilleerd. Nadal Paulet sprak de taal van de vallei, een gesloten Catalaans. Spaans had hij nooit gesproken. Spanje, twee valleien verderop, was een vreemd land voor hem.



Paco Carmona is nu 82 jaar. Geboren in Sevilla, de hoofdstad van Andalusië. In 1965 als timmerman met zijn vrouw en twee jonge dochters verhuisd naar Catalonië, net als twee miljoen andere Andalusiërs op zoek naar werk. Hij had een oom in de Burgeroorlog verloren, ook omgebracht door soldaten van Franco. Paco is de opa van mijn kinderen. Net als zijn onlangs overleden vrouw, Ángeles, heeft hij in 50 jaar nooit één woord Catalaans gesproken. Dat is zijn taal niet.



Nadal en Paco zijn allebei Catalonië. Een regio - een land, volgens de Catalanen zelf - met net zoveel gezichten als heel Spanje, de staat waar het als een van de zeventien autonome regio's toe behoort. Spanje bestaat eigenlijk niet. Het is een schiereiland met verschillende volken. De Catalanen, Basken en Galiciërs hebben zelfs hun eigen taal.