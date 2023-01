Spaanse politie pakt man op die aanslag op strand Benidorm plande

Magazijnme­de­wer­kers Amazon in Britse stad Coventry staken om loon

Amazon-werknemers in een magazijn in Coventry, een stad in Midden-Engeland, zullen woensdag niet op het werk verschijnen na een maandenlange ruzie over loon. Volgens vakbond GMB nemen naar verwachting zo’n 300 werknemers deel aan de vakbondsactie.

25 januari