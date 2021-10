Spaanse politie arresteert Nederlandse bendeleider, 3000 kilo cocaïne onderschept

VIDEO Voormalig hoofdre­cher­cheur zaak-Maddie: ‘Duitse hoofdver­dach­te heeft het niet gedaan’

14 oktober De vroegere Portugese politie-inspecteur Gonçalo Amaral, die in 2007 het onderzoek naar de in Portugal verdwenen Britse peuter Madeleine McCann heeft geleid, gelooft naar eigen zeggen niet in de schuld van de Duitse hoofdverdachte, Christian Brückner.