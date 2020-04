Spaanse politie arresteert ‘een van de meest gezochte buitenlandse IS-strijders’

In het zuiden van Spanje is een strijder van de islamitische terreurbeweging IS gearresteerd. Volgens Spaanse media gaat het om een van de meest gezochte buitenlandse IS-terroristen van Europa. Hij werd opgepakt tijdens een anti-terrorismeoperatie in de stad Almería.

De verdachte, van wie initialen noch leeftijd bekend zijn gemaakt, werd gearresteerd in een appartement in het centrum van de Zuid-Spaanse badplaats. Met hem werden nog twee andere mannen opgepakt. Hun identiteit en relatie tot de hoofdverdachte wordt onderzocht. Dit moet uitsluitsel geven over de vraag of het gaat om teruggekeerde jihad-strijders of om personen die hem beveiliging en logistieke ondersteuning boden bij binnenkomst in Europa.

De drie mannen kwamen vanuit Noord-Afrika naar Spanje. Eenmaal daar maakten ze handig gebruik van de lockdown vanwege het coronavirus. Ze kwamen nauwelijks buiten en als ze dat al deden, dan bedekten ze hun gezichten grotendeels om herkenning te voorkomen, meldt de nieuwssite La Voz de Almería.

Extreem gewelddadig

De hoofdverdachte geldt als een van de meest gezochte terroristen in Europa vanwege zijn loopbaan bij IS en zijn hoge gevaarlijkheidsgraad. Hij verbleef enkele jaren in het Syrisch-Iraakse conflictgebied en heeft heel eigenaardige persoonlijkheidskenmerken en een extreem gewelddadig crimineel profiel. Bewijzen van een deel van zijn activiteiten verschenen afgelopen jaren in de geschreven pers en audiovisuele media. Met daarbij beelden, soms uiterst grof, van zijn misdaden in het conflictgebied. Dat trok de aandacht van de Europese politie- en inlichtingendiensten.

De zaak ging aan het rollen dankzij Spaanse anti-terrorismeagenten in samenwerking met de nationale inlichtingendienst. Ze begonnen een onderzoek vanuit de gedachte dat de buitenlandse IS-strijder de intentie zou kunnen hebben om terug te keren naar Europa via Spaans grondgebied. Verschillende onderzoekslijnen werden uitgezet om zijn mogelijke illegale aankomst in Spanje te achterhalen en zijn schuilplaats te vinden.