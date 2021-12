Spaanse oud-koning Juan Carlos I vrijgesproken in Zwitserse smeergeldzaak

video Ontredde­ring in Mayfield: ‘We wisten dat de tornado eraan kwam, maar konden nergens heen’

In zes Amerikaanse staten is een race tegen de klok aan de gang in de hoop nog mensen te vinden in ingestorte gebouwen. Gevreesd wordt dat veel meer mensen zijn omgekomen bij de reeks extreem gewelddadige tornado’s, die gisternacht over het centrale en zuidelijke deel van de Verenigde Staten raasden.

12 december