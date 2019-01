Spaanse mijnwerkers zijn een stukje dichter bij Julen (2) gekomen

De explosieven zijn vrij licht, om te voorkomen dat de put waarin Julen zit zou kunnen instorten en dat de peuter, mocht hij nog in leven zijn, door brokstukken wordt getroffen. De mijnwerkers, die met zijn tweeën tegelijk gedurende maximaal veertig minuten werken, met zuurstofcilinders op de rug, graven zelf met klein gereedschap, zoals pneumatische hamers en kleine houwelen.



De vorderingen nadat de mijnwerkers gisteren tegen zes uur ’s avonds, na lang wachten, eindelijk de diepte in konden wijzen erop dat zij aan het einde van de dag of de komende nacht de put van Julen zullen kunnen bereiken. De vraag is dan of zij het jongetje daar ook daadwerkelijk op die diepte zullen aantreffen en of hij nog in leven is. De hoop daarop is met de dag kleiner geworden.