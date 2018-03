Spaanse mannen opgepakt voor handel in door IS geroofde kunst

Politie: ex-dubbelspion Skripal mogelijk al thuis vergiftigd

28 maart De met zenuwgas vergiftigde Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia kwamen waarschijnlijk thuis in aanraking met de dodelijke stof. Dat zei de Britse politie woensdagavond. De hoogste concentratie gif is volgens de politie gevonden bij de deur van het huis van Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. Het onderzoek richt zich nu vooral op de locatie in en rond het huis.