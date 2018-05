Spaanse bankroofveteraan gepakt na negen overvallen binnen een maand

Volgens de autoriteiten was de man al 35 jaar actief als gewelddadige bankrover. Hij had het vooral gemunt op geldinstellingen in Madrid, Toledo en Alicante. De man liet door zijn jarenlange ervaring vrijwel geen sporen na over zijn verblijfplaats en zijn vluchtroutes.



Hij zou met het openbaar vervoer reizen en overnachten in hotels. De rover ging bij zijn misdaden altijd netjes gekleed en ongemaskerd de bank binnen, trok daar ter afschrikking een vuurwapen en eiste vervolgens rustig geld van de bankmedewerker,



Zijn onberispelijke manier van werken zette de politie op het juiste spoor. De man, die in april na verlof niet terugkeerde naar de gevangenis van Alcala Meco bij Madrid, lag te slapen in een hotel toen de politie hem vond, meldt het Spaanse persbureau EFE.



Bij eerdere aanhoudingen opende de bankrover echter het vuur op de politie. Vanwege het gevaar werd daarom deze keer een arrestatieteam ingezet. En terecht, want naast de man lag een pistool. De bankroofveteraan staat binnenkort voor de rechter.