Spaans parlement neemt wet over genderzelfbeschikking aan: vanaf 16 jaar zelf beslissen

Spanjaarden kunnen binnenkort met een eenvoudige verklaring hun gender veranderen op bijvoorbeeld hun identiteitsbewijzen. In Denemarken werd in 2014 voor het eerst een dergelijke wet aangenomen.

De wet is onderdeel van een reeks maatregelen waar de links-radicale minister van Gelijkheid, Irene Montero van de partij Podemos, voor heeft geijverd. Zij noemde het een enorme stap voorwaarts. Podemos is de kleinere partner in de regeringscoalitie met de sociaaldemocratische PSOE van premier Pedro Sánchez. De inzet van Montero heeft tot veel spanningen in de coalitie geleid in de aanloop naar de parlementsverkiezingen later dit jaar.