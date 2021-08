Spaans dorp tegen klagende toeristen: ‘Als je platteland niet aankunt, ben je misschien niet op de juiste plaats’

Misschien wel dé foto van het jaar: 640 Afghanen op de vlucht in Amerikaans militair toestel

17 augustus 640 Afghanen die proberen te ontsnappen aan de taliban in één vliegtuig. Misschien wordt dit wel de foto van het jaar, klinkt het nu al over het indrukwekkende beeld van de binnenkant van het militaire transportvliegtuig. Meer over de militaire vluchten van de C-17's die vermoedelijk de geschiedenisboeken in zullen gaan.