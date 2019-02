‘Sorry, ik heb nooit kanker gehad’: Amerikaanse bestsellerauteur loog jarenlang over ziekte

De Amerikaanse bestsellerauteur Dan Mallory, bekend van zijn succesvolle debuut The Woman in the Window , heeft toegegeven dat hij gelogen heeft over zijn ziekte. Jarenlang strooide hij leugens rond over zijn persoonlijke leven, onder meer dat hij hersenkanker zou hebben gehad en dat zijn moeder en broer gestorven zijn.

Nadat tijdschrift The New Yorker in een profiel de leugens ontmaskerde, geeft hij toe nooit kankerpatiënt te zijn geweest. Zijn moeder heeft wel ooit borstkanker gehad, maar is, net als zijn broer, nog steeds in leven.

Mallory bracht zijn thrillerdebuut begin 2018 uit onder het pseudoniem A.J. Finn. Het boek, waar hij naar verluidt miljoenen mee verdiende, stootte door naar de eerste plek op de New York Times bestseller lijst. De schrijver zegt nu dat hij deed alsof hij hersenkanker gehad heeft om zijn problemen met zijn bipolaire stoornis te verhullen. Daarbij ging het om onschuldige leugens, zoals het aandikken of verdraaien van een anekdote, maar ook om ernstiger bedrog, zoals vertellen dat hij een doctoraat in Oxford heeft behaald, terwijl dat niet het geval is

De schrijver loog dat zijn broer zelfmoord pleegde en zijn moeder overleed nadat hij haar jarenlang verpleegde. Ook maakte hij in zijn tijd als redacteur bij verschillende gerenommeerde uitgeverijen in New York en Londen zijn collega's wijs dat hij in de periode tussen 2009 en 2012 zou hebben geleden aan hersenkanker. Dezelfde leugen zou hij ook in zijn toelatingsbrief voor de universiteit van Oxford hebben gezet.

Excuses

De Amerikaan zegt nu dat het ‘nooit de bedoeling is geweest om iemands vertrouwen te schenden’. In een antwoord op het profiel van The New Yorker schrijft Mallory dat ‘ik inderdaad bij verschillende gelegenheden in het verleden anderen heb verteld of impliciet heb laten geloven of niet heb tegengesproken dat ik een fysieke heb gehad in plaats van een geestelijke: kanker, om precies te zijn.’

,,Mijn moeder heeft moeten strijden tegen een agressieve vorm van borstkanker toen ik een tiener was. Die ervaring heeft mijn tienerjaren gevormd en is synoniem voor pijn en paniek. Ik voelde me ongelofelijk beschaamd over mijn psychologische problemen.” Mallory schrijft dat hij heel bang was voor ‘wat andere mensen van me zouden vinden als ze erachter zouden komen dat ik problemen heb met mijn geestelijke gezondheid. Het leek me gemakkelijker om te liegen.’

Ernstige bipolaire stoornis

De man geeft verder aan dat hij ‘zoals zovelen die gediagnosticeerd zijn met een ernstige bipolaire stoornis, vreselijke depressies, ontwrichtende gedachten, morbide obsessies en geheugenproblemen’ heeft ervaren. ,,Het is vreselijk geweest, aangezien ik in die toestand verschillende dingen gezegd, gedaan of geloofd heb die ik normaal gezien niet zou zeggen, doen of geloven. Dingen waar ik me in veel gevallen helemaal niets meer van kan herinneren.”