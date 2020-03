Sombere voorspellingen VS: mogelijk 100.000 doden

Het was een akelige constatering, in een interview met CNN: Anthony Fauci, infectieziekten-specialist en adviseur van het Witte Huis, zei dat zijn modellen aangeven dat het coronavirus in de VS voor 100.000 doden kan zorgen, in het slechtste geval zelfs 200.000.

Ze hopen dat de voorspellingen niet uitkomen, zei Fauci’s collega Deborah Birx tegen NBC, maar geen stad zal gespaard worden. Trump nam de vooruitzichten in een persconferentie al aan als voldongen feit: Als het bij minder dan 200.000 doden blijft, vindt hij, ‘hebben we het met z’n allen goed gedaan’.

Geen land kent zoveel bevestigde coronagevallen als de VS, en het einde is nog niet in zicht. In het weekend bleek het landelijke dodental in twee dagen verdubbeld. New York is nog altijd het epicentrum van de epidemie. Maar ook in onder meer Michigan, zei gouverneur Gretchen Whitmer, stijgen de cijfers ‘astronomisch’. ,,Over twee weken, rond Pasen, zullen we er veel meer uitzien zoals New York,” waarschuwde ze. En niet overal wordt daadkrachtig gereageerd. In de omgeving van New Orleans, waar veel mensen ziek worden, zaten afgelopen zondag toch nog enkele kerken vol.

Pasen – dan zou het land weer klaar zijn voor het normale leven, hoopte Trump vorige week hardop. Hij vergeleek het coronavirus met auto-ongelukken en griep, en klaagde dat de economische schade van maatregelen groter dreigde te worden dan de impact van het virus.

Maar nu al 2400 mensen die besmet waren met het virus zijn overleden, en de piek in het aantal sterfgevallen pas over twee weken wordt verwacht, besloot hij richtlijnen over thuiswerken en afstand houden te verlengen. Tot ten minste 30 april moeten Amerikanen afstand van elkaar houden.

Trump lijkt beïnvloed door de beelden uit het New Yorkse stadsdeel Queens, waar hij opgroeide. In Elmhurst, een dichtbevolkte wijk met veel laagbetaalde immigranten zonder zorgverzekering dan wel verblijfspapieren, is grote druk op het ziekenhuis ontstaan. Noodhospitalen in onder meer Central Park en een ziekenhuisschip van de marine moeten bijspringen. Komende zondag is ‘D-Day', zei burgemeester De Blasio: zonder hulp van de regering in Washington zullen ziekenhuizen dan door belangrijke voorraden heen zijn.

Trump sprak over de lijkzakken en koelwagens waarin de lichamen van overleden patiënten bewaard moeten worden. ,,Dit is in wezen mijn gemeenschap in Queens – Queens, New York.” Ook een vriend van de president ligt in coma, beschreef hij. In combinatie met de vooruitzichten van dokter Fauci lijkt het hem overtuigd te hebben van de noodzaak van lege restaurants en kantoren. Nu denkt hij dat de VS op 1 juni ‘goed op weg naar herstel’ zal zijn. ,,Niets zou erger zijn dan de overwinning uitroepen voordat de winst binnen is,” zei Trump. ,,Hoe beter we het doen, hoe sneller deze hele nachtmerrie voorbij is.”