Soldatenmoeders eisen stopzetting strijd in Oekraïne en terugkeer van Russische troepen

Voormalige Duitse minister van Volksge­zond­heid blijft geheimzin­nig over peperdure Berlijnse villa

Jens Spahn kocht in zijn tijd als Duitse minister van Volksgezondheid een villa van ruim 4 miljoen euro in een dure Berlijnse buitenwijk. Na twee jaar is nog altijd onduidelijk hoe de CDU’er het riante koophuis heeft gefinancierd.

25 november