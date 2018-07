Sociale onrust Irak kost twee levens

Twee mensen zijn om het leven gekomen bij sociale protesten in het zuiden van Irak. De betogingen tegen corruptie bij de openbare diensten en de hoge werkloosheid nemen steeds meer in omvang toe in het gebied. De autoriteiten in de provincie Basra hebben een avondklok ingesteld.

De betogers zijn boos over het gebrek aan daadkracht van de overheid in de regio, die rijk is aan olie. Premier Haider al-Abadi kondigde zaterdagavond extra middelen en investeringen aan in Basra, een dag nadat hij het gebied zelf bezocht.

Een woordvoerder van de provinciale hulpdiensten zei dat twee betogers 'door kogels om het leven kwamen' in de provincie Maysan, aan de grens met Iran. Daarmee komt het aantal doden sinds het begin van de betogingen, vorige week, op drie. Tientallen anderen, onder wie leden van de veiligheidsdiensten, raakten gewond, zeggen medische bronnen.

Internet afgesloten

Het protest begon op 8 juli in de provincie Basra. De dood van een betoger in de stad Basra die dag gooide nog eens olie op het vuur. Er kwamen meer en meer betogingen in de stad en de provincie, en uiteindelijk ook elders in Irak, tot zelfs in Bagdad. Sinds zaterdagmiddag is het internet afgesloten in het hele land.