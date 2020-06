Snel naar Griekenland? Geen week quarantaine meer nodig

Vanaf 1 juli vervallen in principe alle inreisrestricties. Dan gaan de populaire eilanden ook weer open voor directe vluchten uit het buitenland. Ook mogen veerboten uit Italië dan weer aanleggen en gaan de noordgrenzen open. Tot die tijd is Griekenland over de weg alleen via Bulgarije bereikbaar. Wel blijft de overheid ook in juli willekeurig tests uitvoeren op aankomende vakantiegangers.



Met alle voorzorgsmaatregelen, versterking van de gezondheidszorg en hygiëneprotocollen hoopt Griekenland klaar te zijn om toch nog zo veel mogelijk vakantiegangers te verwelkomen deze zomer. Meer dan een vijfde van alle inkomsten hangen samen met het toerisme. ,,We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid. Ik ben er zeker van dat alles uiteindelijk goed zal gaan’’, zei premier Kyriakos Mitsotakis zaterdag tijdens een bezoek aan toeristenmagneet Santorini. ,,Het is heel belangrijk dit beeld, van veiligheid en georganiseerdheid, aan bezoekers te laten zien. We hebben een cruciale zomer voor ons. We willen zo veel mogelijk mensen verwelkomen zonder concessies aan veiligheid te doen.’’



Tegelijkertijd zijn Grieken op veel plekken laks bij het houden van afstand. Op veel plekken, vooral uitgaansgelegenheden, houden mensen te weinig afstand. De afgelopen twee dagen sloot de inspectie zes clubs in Athene en gaf ze torenhoge boetes, omdat het er veel te druk was. Eerder al moest een strandtent op feesteiland Mykonos vlak na opening alweer op slot.