Smoglucht ook in Washington, 100 miljoen Amerikanen hebben last van rook

De smog die rond de wolkenkrabbers van New York City hangt, is inmiddels ook in Washington D.C. beland. Volgens IQ Air, dat de luchtkwaliteit bijhoudt, is de score daar gestegen naar 182. Wat als ‘ongezonde lucht’ wordt gekwalificeerd.

Door miljoenen hectares aan bosbranden in Canada heeft ongezonde lucht zich verspreidt over de Verenigde Staten. Van de oranjekleurige lucht in New York City gaan beelden de wereld over. Op een veel gedeeld filmpje is bijvoorbeeld te zien hoe het einde van de George Washington Bridge oplost in de smog.

Door de Canadese natuurbranden komt zelfs zoveel rook vrij, dat in een gebied met ruim 100 miljoen mensen een waarschuwing geldt voor slechte lucht. De Amerikaanse milieuautoriteit EPA zegt dat mensen goed op de luchtkwaliteitswaarden moeten letten. Zeker als ze gezondheidsproblemen hebben.

Met name in de Canadese provincie Quebec woeden honderden bosbranden. De situatie door smog is met name gevaarlijk voor mensen die astma, COPD of hartklachten hebben. Ook mensen die zwanger zijn moeten oppassen, net als ouderen en kinderen.

Kleurcodes

De EPA heeft een waarschuwingssysteem op basis van een luchtkwaliteitsindex. Daar is ook een systeem met kleurcodes aan gekoppeld. Voor een deel van de VS, waaronder Chicago en Atlanta, geldt code oranje. Dat betekent een risico voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Het is volgens de EPA mogelijk dat dat deels ook veroorzaakt wordt door lokale omstandigheden aldaar.

In New York City, de grootste stad van het land, geldt het een na hoogste of hoogste waarschuwingsniveau: paars of kastanjebruin. Daar is de lucht voor iedereen uitzonderlijk ongezond. Zo nodig kunnen mensen beter binnen blijven, adviseren de autoriteiten.

Door het verminderde zicht wegens de rook mochten er minder vliegtuigen in de staat New York opstijgen. Zeker 120 vluchten zijn daarom geannuleerd, meldt CNN. Sommigen scholen hebben besloten hun leerlingen binnen te houden. En op Broadway werd een voorstelling na tien minuten gestaakt. De 30-jarige actrice Jodie Comer had zoveel last van haar ademhalingsproblemen, dat ze niet verder kon spelen. Verder zijn honkbalwedstrijden afgelast.

