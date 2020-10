Smerig zaakje: Braziliaanse senator die stapel geld tussen zijn billen stopte ontslagen

De senator Francisco Rodrigues zou om het ontslag hebben verzocht. De federale politie hield Rodrigues woensdag aan tijdens een huisdoorzoekingsactie. Die vond plaats naar aanleiding van vermeend misbruik van overheidsgeld dat bedoeld was voor de gezondheidssector in de strijd tegen het coronavirus. Volgens het Braziliaanse blad Revista Crusoé probeerde Rodrigues zo'n 30.000 reais, ongeveer 4500 euro, te verbergen, waarvan een deel in zijn onderbroek. Volgens het blad zou een deel van het geld daarbij bevuild zijn geraakt. De gerenommeerde Braziliaanse krant Folha de S. Paulo bevestigt het relaas. Nieuwssite G1 citeert een ambtelijke bron die zei dat de aanblik van een ‘merkwaardig volume in het achterste deel van de kleding’ van Rodrigues argwaan had gewekt.

‘Goddelijke gerechtigheid’

Rodrigues stelt op sociale media dat hij gelooft in de ‘menselijke en goddelijke gerechtigheid’. Hij stelt dat hij gewoon aan het werk was toen de politie opeens zijn huis binnendrong. ,,Ik heb een zuiver verleden en altijd een fatsoenlijk leven geleid. Ik ben nooit in een schandaal verwikkeld geweest", schrijft de oud-senator.



President Bolsonaro werd in 2018 verkozen tegen de achtergrond van het Braziliaanse corruptieschandaal Lava Jato (wasstraat), het omvangrijkste corruptieschandaal van Latijns-Amerika dat onder anderen oud-president Lula da Silva de kop kostte.



In de afgelopen weken zei Bolsonaro, die in 2018 in zijn campagne de nadruk legde op corruptiebestrijding, dat hij de gerechtelijke onderzoeken naar overheidscorruptie niet meer nodig vindt. De onderzoeken hebben volgens de rechts-populist Bolsonaro onder zijn bewind aan relevantie ingeboet omdat corruptie in zijn regering niet zou voorkomen.