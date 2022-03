Smeltkroes Estland staat voor uitdaging: ‘Inwoners hebben gevoel dat ze een kant moeten kiezen’

Het is een vreemd gevoel. Dit is Estland, en daar is Rusland, zo’n 100 meter verderop, aan de andere kant van de rivier. Als je de brug over loopt (en een visum hebt), sta je zomaar in Ivangorod. Boven het enorme 15de-eeuwse fort hoog op de oever wappert het wit-blauw-rood van de Russische vlag, en een paar Russische vissers hebben een hengeltje uitgegooid in het koude water van de Narva.